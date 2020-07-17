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Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçtiğimiz dönem belediyeye "torpille" işe girenlerin listesini dev ekranda gösterdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında işe alımların konuşulduğu sırada başta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu referansla belediyede işe girenlerin listesin dev ekrana yansıttı.

"BELKİ BAZILARINIZIN İSMİ DE ÇIKACAK"
Yavaş, konuya ilişkin, "İsim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Burada ismini gördüklerinizin hepsi çalışıyor şu anda. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi, kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter bizim elimizde kaldı."

Mansur Yavaş, belediyeye torpille işe alınanların listesini dev ...

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