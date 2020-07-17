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Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunanistan ekibi Larissa, ligde oynayacakları Xanthi maçına "Ayasofya'yı kurtarın" ifadesinin yer aldığı formayla çıkmaya hazırlanıyor.

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Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı Yunanistan'da gündem olmaya devam ediyor. Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa, Xanthi ile oynayacakları son maçta Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararıyla ilgili özel forma hazırlattı.

Larissa'nın formalarında, "Ayasofya'yı kurtarın" şeklinde bir ifade yer aldı. Larissa maçta giyecekleri bu formanın taraftarlara da dağıtılacağını açıkladı.

CAMİ KARARI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Tarihi karar tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, kararı hazmedemeyen ülkelerin başında Yunanistan geliyor.

Yunan ekibi Larissa, Ayasofya'yı kurtarın yazılı formayla sahaya çıkacak

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