Yeni koronavirüs araştırması: Bağışıklık 20 yıl sürebilir
Singapurlu bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığın neredeyse 20 yıl boyunca sürebileceğini iddia etti. 2003 yılında SARS'a yakalanan 23 kişiyi inceleyen araştırmacılar, hastalığın ardından 17 yıl geçmesine rağmen, onları tekrar SARS'a yakalanmaktan koruyacak T hücrelerine sahip olduğunu keşfetti. Koronavirüs ile SARS'ın çok benzer olduğunu vurgulayan araştırmacılar, Kovid-19'da da benzer bir durumun yaşanabileceğini açıkladı.
Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 14 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 590 bini aştı. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana ise bağışıklık tartışmaları dünyanın gündeminden inmiyor. Bilim insanları, virüse karşı bağışıklık sağlanması için hız kesmeden aşı çalışmaları yürütüyor, İsveç gibi kimi ülkeler ise sürü bağışıklığı stratejisi yürüyor. Çünkü virüse karşı sağlanabilecek güçlü bir bağışıklık dünyanın kısıtlamalar olmadan normal hale dönmesi anlamına geliyor.
Bu kapsamda; Singapurlu araştırmacılar tarafından yapılan bağışıklık çalışmasında 2002 -2004 yılında etkisine alan SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) hastalığına bakıldı. 2002 Kasım’ında Çin’de ortaya çıkan ölümcül hastalık ardından Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada gibi ülkelere yayılarak yaklaşık 800 insanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 yıl sonra ise dünyayı tekrar tehdit eden yeni tip koronavirüs küresel salgını ortaya çıktı.
Bilim insanları, yeni tip koronavirüs ile SARS’a neden olan koronavirüsün yüzde 85 oranında benzer olduğunu açıkladı. Hatta yeni tip koronavirüse SARS virüsünün adı verildi; SARS’a neden olan virüs SARS-Cov olarak adlandırılarken yeni tip koronavirüsün bilimsel adı SARS Cov-2 olarak geçiyor.
Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu araştırmacıları, iki virüs arasındaki benzerlikten yola çıkarak, 2003 yılında hastalığı yenen 23 SARS hastasını inceledi. Kan örneklerini analiz eden bilim insanları tüm hastalarda enfeksiyona karşı savaşan T hücrelerinin varlığını keşfetti. Araştırmacılar, söz konusu kişilerin T hücresi bağışıklıklığı nedeniyle 20 yıl boyunca SARS’a tekrar yakalanmaktan korunduğunu açıkladı.