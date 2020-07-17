Yeni koronavirüs araştırması: Bağışıklık 20 yıl sürebilir

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 14 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 590 bini aştı. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana ise bağışıklık tartışmaları dünyanın gündeminden inmiyor. Bilim insanları, virüse karşı bağışıklık sağlanması için hız kesmeden aşı çalışmaları yürütüyor, İsveç gibi kimi ülkeler ise sürü bağışıklığı stratejisi yürüyor. Çünkü virüse karşı sağlanabilecek güçlü bir bağışıklık dünyanın kısıtlamalar olmadan normal hale dönmesi anlamına geliyor.