"Huysuz Virjin" Seyfi Dursunoğlu neden öldü? Hastalığı neydi?

Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun KOAH hastalığı vardı.

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Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sunucu Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Seyfi Dursunoğlu neden öldü? Hastaneden açıklama

Seyfi Dursunoğlunun vefat ettiği hastaneden yazılı açıklama yapıldı. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi:

KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932 tarihinde Trabzon'da doğdu. Aslen Bayburtludur. Küçük yaşta 1938'de İstanbul'a gelmişler. Babası Eminönü'nde manifaturacıydı. Annesinin adı da Selvi hanım. 7 kardeşlerdi. Atikali'de başladığı ilkokulu Beylerbeyi'nde bitirdi. İlkokuldan sonra hep yatılı okudu.

18 yıl memurluk yaptı

Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Türkiye'de herkesin aynı tek kanalı seyrettiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı.

2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. 2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2013 yılında ise Show TV'de yayınlanan sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana " adlı yarışma programında Demet Akbağ, Erol Evgin ile birlikte jüri koltuğunda oturdu. Ancak program kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.