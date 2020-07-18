Seyfi Dursunoğlu hiç evlendi mi çocuğu var mı? Mirasını bakın kime bıraktı

Seyfi Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, mirasının tamamını "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bırakacağını açıklamıştı. Seyfi Dursunoğlu miras vasiyetini şöyle açıklamıştı:

"Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım.