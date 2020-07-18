Seyfi Dursunoğlu hiç evlendi mi çocuğu var mı? Mirasını bakın kime bıraktı
87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bıraktığı belli oldu. Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL tutarında bir mal varlığı vardı.
87 yaşında KOAH ve zatürre sebebiyle yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, bir dönemin en çok kazanan isimlerinden biriydi. Ekran şovlarıyla 15 milyon TL tutarında bir mal varlığı edinen Seyfi Dursunoğlu, vefatından çok önce servetini kime miras bırakacağını açıklamıştı. 6 kardeşi olan ünlü sanatçı hiç evlenmediği için çocuk sahibi de olmadı. Seyfi Dursunoğlu, tüm mirasını da yakınları yerine bir derneğe bıraktı.
Seyfi Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, mirasının tamamını "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bırakacağını açıklamıştı. Seyfi Dursunoğlu miras vasiyetini şöyle açıklamıştı:
"Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım.
-Ben mirasını onlara bağışladım. Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapmaya kara vermem çok enteresan oldu. Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var.
-Her sabah ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mı diye uyandırılıyordum. Bir çok kişi arıyordu. Bir gün onları arayıp uyardım telefonlarımız benziyor birimiz değiştirelim diye. Onlar da beni vakfa davet ettiler konuşmak üzere.