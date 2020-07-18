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Bayramda koronavirüs tedbirleri alınacak! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Bayramda sokağa çıkma ya da şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak bayram ziyaretlerine bazı denetimler getirilebileceği belirtiliyor.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin de bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.

Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin akabinde uygulanacak tedbirlere ilişkin kararlar alınacak.

Eski bayramlar gibi olmayacak bazı tedbirler alınacak

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. 'Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek' dedi.

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