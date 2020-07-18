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Özgür Özel Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıkladı

Anadolu Ajansı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıkladı

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV’de Gürkan Hacır'ın sunduğu “Taksim Meydanı” programında 15 Temmuz gecesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel canlı yayında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak hem Kılıçdaroğlu’na hem de darbe girişimi sırasında Meclis’e giden CHP Milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de 25 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT stüdyosunda canlı yayında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

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