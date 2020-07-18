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Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı! Acun bakın ne yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finaline ait görüntüleri paylaşarak koronavirüs kurallarına dikkat edilmediği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

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Survivor 2020'nin İstanbul'daki finalinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması eleştirilere yol açmıştı. Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasının ardından ise çok sayıda seyirci sahneye çıkmış ve adeta izdiham yaşanmıştı.

"Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler izole olmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor programının finalinde kameralara yansıyan görüntülere ilişkin şunları söyledi:

Survivor 2020 final programında Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı.

"İstenmeden oluşan bir durum oldu"

Acun Ilıcalı ise Bakan Fahrettin Koca'nın eleştirilerine "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" yanıtını verdi.

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