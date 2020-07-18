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HABER /  SAĞLIK

DSÖ kötü haberi verdi! Koronavirüse bir kez değil birkaç kez yakalanabilirsiniz!

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin 'tam bir cevabın' bulunmadığını, bu konuda araştırmaların 'aktif şekilde' devam ettiğini bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Adhanom, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin 'tam bir cevabın' bulunmadığını, bu konuda araştırmaların 'aktif şekilde' devam ettiğini söyledi.  Adhanom bunun, koronavirüse bir kez değil birkaç kez yakalanabileceğimiz anlamına geldiğini ifade etti.

Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi.

Ülkede günlük yeni vaka sayılarının 40-45 bin aralığında sabitleştiğine dikkati çeken Ryan, "Brezilya'nın hastalığı aşağı itme ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatı var" dedi.

'Kuralları virüs koyuyordu'

Bunun gerçekleşmesi için 'sürekli' ve 'uyumlu' bir mücadele gerektiğinin altını çizen Ryan, "Şimdiye kadar Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkede virüs iş başındaydı, kuralları virüs koyuyordu. Bu virüs için kuralları bizim belirlememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.


 

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