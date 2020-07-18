İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıklarını inceledi. İncelemelerin ardından ise Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi. Gli’yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden Gli’nin durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.