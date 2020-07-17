Bodrum'da asker olmak için dövmelerini sildiren genç hayatının şokunu yaşadı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde asker olmak için vücuduna yaptırdığı dövmeleri sildirmek isteyen 26 yaşındaki Burak Yıldızel’e uygulanan sistem hayallerini yıktı. Genç adamın cildi çürümeye başladı.
Çocukluğundan beri asker olmak isteyen Yıldızel vücudundaki dövmeleri sildirmek için Bodrum’da bir estetik uzmanına gitti. İlk başta bir şey anlamayan genç her gün dövmelerini sildirmeye gitti. Bir süre sonra cildi çürümeye başlayan Yıldızel büyük acılar çekmeye başladı. Yaklaşık 8 ay boyunca acı çeken Yıldızel daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüştü.
Vücudundaki dövmelerin bulunduğu omuzu, bilekleri ve kollarındaki izlerin kalıcı olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. Hayalleri için sildirmek istediği dövmeleri gencin kabusu oldu. Birkaç estetik uzmanı ile görüşen Yıldızel’e verilen cevaplar aynı olunca çocukluğundan beri asker olma hayalleri de suya düştü. Genç adam kötü bir görüntü oluşturan kolları nedeniyle uzun kollu kıyafetlerle gezmeye başladı.
Yıldızel, hayatını kabusa çeviren estetik uzmanı hakkında ise şikayetçi oldu.
Tek hayali asker olmaktı
Tek hayalinin asker olmak olduğunu söyleyen Burak Yıldızel, “Eylül 2018 tarihinde bir estetik merkezine gittim. Dövmeleri sildirme nedenim ise çocukluk hayalim olan Özel Harekatçı olabilmek içindi. Kendileriyle yaptığım görüşmede ilk sorduğum soru, vücutta iz kalacak mı? Herhangi bir problem yaşayacak mıyım oldu. Kendisi bana yapacağı işlemlerde hiçbir risk olmadığını, risk oluşturabilecek bir işlem yapmadıklarını ve birçok kişide uyguladıkları teknikle dövme sildirdiklerini söyleyerek beni ikna ettiler. 3 Eylül 2018 yılında ilk seansıma girdim. Sıvı bir solisyonu dövme makinesiyle deri altına enjekte ederek boya kusturmaya çalıştılar. Bu benim bilmediğim bir teknikti. Fakat bu tekniğin çok faydalı olduğunu ve hiçbir şekilde vücutta sıkıntı oluşturmadığını, iz bırakmadığını söyledi.