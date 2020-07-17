Bodrum'da asker olmak için dövmelerini sildiren genç hayatının şokunu yaşadı

Tek hayali asker olmaktı

Tek hayalinin asker olmak olduğunu söyleyen Burak Yıldızel, “Eylül 2018 tarihinde bir estetik merkezine gittim. Dövmeleri sildirme nedenim ise çocukluk hayalim olan Özel Harekatçı olabilmek içindi. Kendileriyle yaptığım görüşmede ilk sorduğum soru, vücutta iz kalacak mı? Herhangi bir problem yaşayacak mıyım oldu. Kendisi bana yapacağı işlemlerde hiçbir risk olmadığını, risk oluşturabilecek bir işlem yapmadıklarını ve birçok kişide uyguladıkları teknikle dövme sildirdiklerini söyleyerek beni ikna ettiler. 3 Eylül 2018 yılında ilk seansıma girdim. Sıvı bir solisyonu dövme makinesiyle deri altına enjekte ederek boya kusturmaya çalıştılar. Bu benim bilmediğim bir teknikti. Fakat bu tekniğin çok faydalı olduğunu ve hiçbir şekilde vücutta sıkıntı oluşturmadığını, iz bırakmadığını söyledi.