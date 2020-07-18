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Kurban bayramında kısıtlama gelecek mi? Fuat Oktay'dan merak edilen soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milyonlarca kişinin merak ettiği Kurban Bayramı’nda kısıtlama ya da yasak gelecek mi ? sorusuna yanıt verdi. Oktay Kurban Bayramı’nda kısıtlama ya da yasak düşünülmüyor ancak kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

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Oktay, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye özel yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramında alınması planlanan koronavirüs önlemlerini açıkladı ve bayramda yasak olup olmayacağı sorusunu cevapladı.

Kabine toplantısında görüşülecek 

Oktay, Kurban Bayramı’na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti.

Yasak ya da kısıtlama yok

Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak.

Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek” dedi.

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