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Eminönü İskelesi'ndeki uçan tekmeci kadına kötü haber! Soruşturma başlatıldı

İSTANBUL'da dün Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadına kötü haber geldi. Söz konusu kadın hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Eminönü İskelesi'nde karşısındaki kadına turnike üzerinden atlayıp uçan tekme atan kadın hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın  hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde önceki akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı.

Kadınlardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekme attı.  Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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