TÜSİAD'dan AK Parti'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi

AK Parti'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalara tepki gösteren TÜSİAD, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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İstanbul Sözleşmesi tartışmaları alevlendi. Aile yapısını tahrip ettiği ve toplumun yapısını bozduğu gerekçesiyle dindar çevrelerce eleştirilen İstanbul Sözleşmesi'ne TÜSİAD sahip çıktı.

AK Parti'nin, kadına şiddetle mücadelede kritik bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili çalışma yürüttüğü yönündeki haberlere TÜSİAD tepki gösterdi.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür.



Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim.#İstanbulSözleşmesiYaşatır — TÜSİAD (@TUSIAD) July 17, 2020

"Bu sözden caymayalım"



TÜSİAD'ın resmi Twitter hesabından "İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim" dedi.

Ne olmuştu?

AK Parti'nin son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleşmenin tek taraflı feshi ya da tartışmalı maddelere çekince konulmasının sonuçları üzerinde çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenilmişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da İstanbul Sözleşmesi hakkında, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" demişti.