İmamoğlu'ndan eleştirilere karikatürlü yanıt: Kurban oliyim, hiç haberim yok

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, otobüs bekleyenlerle ilgili komik bir karikatür paylaşarak "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notunu düştü.

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İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle gündeme oturdu. İmamoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"Kurban oliyim, hiç haberim yok"

Otobüs bekleyenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik isyanını anlatan bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notunu düştü.

İmamoğlu'nun paylaştığı karikatür şöyle: