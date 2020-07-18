AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Erken seçim diye bir gündem söz konusu değil, böyle bir gündem yok” dedi.

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AK Parti Gaziemir İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir kahvaltı salonunda bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın döneminde sağlık yatırımlarının öneminin ortaya çıktığını söyledi.

18 yıllık iktidarları döneminde Türkiye’deki 973 ilçenin tamamına ya hastane yapıldığını ya da hastaneye mutlaka ilave yapıldığını aktaran Dağ, İzmir’de de bu alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle istikrarın geldiğini ifade eden Dağ, “5 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle artık istikrar her zaman için ülkemizde devam edecek. Birileri bugünlerde bazı şeyleri gündeme getiriyor. Erken seçim ya da darbe söylentilerini gündeme getiriyorlar. Bunlar şunu çok iyi biliyorlar. Erken seçim diye bir gündem söz konusu değil, böyle bir gündem yok. Erken ve seçimi yan yana kullanmak da doğru değil. Ama bunlar şunu iyi biliyorlar. Bu pandemi sürecinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda yol alacak. Ekonomik anlamda büyüme içerisinde olacak. Çin’de ve diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı doğrudan yatırım yapan birçok firma ülkemizi tercih eder noktada. Ama muhalefet yine burada ne yazık ki yanlış bir propaganda izleyerek bu vatana yanlış yapıyor. Çünkü darbe söylentisinin ve erken seçim söylentisinin olduğu bir ülkeye doğrudan yatırım gelme noktasında sıkıntı ortaya çıkabilir. Bizde bunun için net bir şekilde diyoruz ki bu ülke istikrarını, güvenin sağlamamış, yöneticileri milletiyle samimi bir ilişki kurmuş ve bu şekilde yol alan bir ülkedir. Onun için bu tarzdaki tartışmaların beyhude tartışma olduğu ve bu tartışmaların bu ülkenin geleceğine, istikrarına, güvenine hiçbir faydası yoktur. Esas gündemimizi bundan sonra inşa edeceğiz” dedi.

“Ayasofya tartışma konusu olduğundan bu yana biz 3-4 defa anket yaptık”

Dağ, geçen hafta çok kritik bir kararın alındığının altını çizerek, Ayasofya’nın ibadete açıldığını hatırlattı. 24 Temmuz’da cuma namazıyla Ayasofya’nın cami olarak faaliyete devam edeceğini anlatan Dağ, “Diyanet İşler Başkanlığı ve vakıf yönetimi bu konuda herkes kendi alanında çalışmalarını yürütecek. Büyük bir kesimin çocukluk, gençlik, ileriki yaşlar hayalidir. Bu konudaki durum toplumun büyük bir kesimi açısından ciddi bir yaraydı. Bunu gidermek hususunda toplumdan bize talepler çokça geliyordu. Aşama aşama sabrederek bu konuda nihayete ulaşmış olduk. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu bizim egemenlik hakkımızdır. Uluslararası toplumda söylenen sözlerin bu konu itibariyle bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi söz konusu değildir. Milletimiz ne diyor biz ona bakıyoruz. Ayasofya tartışma konusu olduğundan bu yana biz 3-4 defa anket yaptık. 29 Mayıs günü Ayasofya’da Fetih Suresi okuttuk. Bunu topluma sorduk. Dedik ki bu Fetih Suresinden haberiniz oldu mu ve destekliyor musunuz? Yine Ayasofya’nın ibadete açılması konusu tartışılıyor. Bunu destekliyor musunuz? İlk soruya yüzde 80 küsür ‘evet bundan haberim var’ dedi. O yüzde 80’inde yüzde 70’i 'Fetih Suresinin okunmasını doğru buluyorum.’ dedi. Ayasofya’nın ibadete açılmasını destekliyor musunuz? sorusuna da yüzde 71 ‘evet ibadete açılmasını destekliyorum.’ dedi. Bizim oturduğumuz taban belli. AK Partililerin yüzde 90’ın üzerinde, MHP’lilerin yüzde 90’ın üzerinde buna destek verdiğini, CHP’liler yüzde 40, İYİ Partililer yüzde 50-55, HDP’liler de yüzde 60-65 arasında bu konuya destek verdiğin gördük. Yani milletimiz istiyor” diye konuştu.

Dağ, milletin bu konuda içinde ukde kaldığını ve millete bakarak böyle tarihi bir hamlenin hayata geçtiğini, 10 yıllar boyunca konuşulacak bir karara hep birlikte tanıklık ettiklerini de sözlerine ekledi.