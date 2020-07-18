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Her satırı vahşet! 5 yaşındaki oğullarını kaynar suyla işkence ederek öldürdüler

Uzak Asya ülkelerinden Singapur her satırı vahşet bir olayla sarsıldı.. Sözde anne-baba bir çift, 5 yaşındaki oğullarını kaynar suyla işkence ederek öldürdü. Cani anne-baba 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Tüyler ürperten cinayetin adresi Singapur... Bir anne ve baba, küçük çocuklarını işkence ederek öldürdü. Üstelik bunu "kedi kafesine koyarak, 90 derece kaynar suyla işkence etme' gibi canice bir yöntemle yaptılar. Baba 27, anne ise 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Singapur'da ülkenin en çok beklenen cinayet davasında mahkeme kararını verdi. 5 yaşındaki oğullarını "kedi kafesine koyarak, kaynar su ile işkence ederek" ölümüne sebep veren ailenin davası sonuçlandı.

Yaşamını yitiren çocuğa ilişkin cinayetten yargılanan baba Ridzuan Mega Abdul Rahman’a 27 yıl hapis ve 24 kırbaç cezası verildi.

Singapur yasalarına göre kadınlara kırbaç cezası verilemeyeceği için anne Azlin Arujunah’a ise 28 yıl hapis cezası verildi.

‘Kedi kafesine koyup, 90 derece kaynar suyla işkence ettiler' 

Çocuğun vücudunda 3’üncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle Ridzuan Mega Abdul Rahman ve Azlin Arujunah cinayetten suçlanarak gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf eden anne ve baba, oğullarını bir kedi kafesine koyduklarını, sıcaklığı yaklaşık 90 dereceyi bulan kaynar suyu çocuğun üzerine döktüklerini itiraf etti.

Çocuğun vücudunun yüzde 75’i yanmıştı.

‘En ağır cezayı gerektiren dava' 

Anne ve babanın suçunu itiraf etmesi sonucu savcılar, bu davanın ‘en ağır cezayı gerektiren dava’ olduğunu belirterek ömür boyu hapis cezası istedi.

Hakim, baba Ridzuan Mega Abdul Rahman’a 27 yıl hapis ve 24 kırbaç cezası verdi.

Singapur yasalarına göre kadınlara kırbaç cezası verilemeyeceği için anne Azlin Arujunah’a ise 27+1 yıl olarak 28 yıl hapis cezası verildi.

Davanın hakimi anne ve babanın küçük çocuğa yaptıkları bu işkenceyi, ‘canice’ olarak değerlendirdi.

‘Hastaneye götürmeden önce 6 saat beklediler'' 

Cinayetle ilgili ortaya çıkan diğer detaylardan birisi de baba Abdul Rahman’ın ve anne Arujunah’ın çocuğun üzerine kaynar suyu döktükten sonra hastaneye götürmek için 6 saat kadar bekledikleri oldu.

Ailenin ‘çocuk istismarı’ nedeniyle gözaltına alınmaktan korktuğu için hastaneye geç gittikleri belirtildi.

Çocuğun ölüm nedeni yanıklar olarak belirtilirken, vücudunda bazı yerlerde kesik ve morluklar olduğu da tespit edildi.

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