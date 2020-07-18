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Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 'Ayasofya' taşı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "Davet gelirse Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğim" diyen Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatıldı. "Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Muharrem Bey herkesin yerine gider" diyerek yanıt verdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, düzenlediği kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi.

“Eski CHP yeni CHP tanımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “Bu tanımları anlamsız buluyorum. Partiye katkısı yok” yanıtını veren Kaftancıoğlu, “İBB ile aranızda anlaşmazlık olduğu yönünde duyumlar var” sorusuna da “İBB ile anlaşmazlık yok aramızda. Koordinasyonsuzluk görüntüsü veriyorsak bunu düzeltiriz” diye yanıtladı.

Can Akın Çağlar tartışması

Kahvaltıda yer alan Odatv editörü Caner Taşpınar'ın aktardığına göre, Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’la ilgili tartışmaya dair şu açıklamayı yaptı: “Ekrem Bey, ‘Genel Sekreter siyasi olmamalı ve bürokrat olmalı’ dediğinde benim şerhim olmadı. Ne kadar iyi bürokrat olduğunu göreceğiz.”

Kaftancıoğlu'na göre Ayasofya suni gündem

Ayasofya'nın cami yapılması tartışmalarına ilişkin "Olağanüstü gündemin olağanüstü parçası yapmak istedikleri için yorum yapmıyorum. Suni gündemi asli gündem yapmak istemiyorum. Ne söylerse 1 hafta tartışılacaktı. Ülkenin gerçek gündemini perdelemek için kurgulanan bu konuyla ilgili konuşmamam, korktuğumdan değil" görüşünü paylaşan CHP İl Başkanı, davet gelmesi halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatılarak "Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?" sorusunu "Muharrem Bey herkesin yerine gider" diyerek yanıtladı.

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