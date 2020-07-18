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Kurban etinden virüs bulaşır mı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, herkesin merak ettiği kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? sorusuna yanıt verdi. Prof. Özlü, "İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir" uyarısı yaptı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kurban etinden koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin çok önemli açıklamalara imza attı.

"Birkaç saat canlı kalabilir"

Prof. Özlü, açıklamasında şunları kaydetti: 'Kurban etinden virüs bulaşır mı' diye soruluyor. Sorunun cevabı biraz karmaşık, birkaç adımda yanıtlamaya çalışacağım. Önce 'kurban etinde virüs olur mu' sorusuyla başlayalım. İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir.

Ete virüs bulaşmış olsa bile, usulünce pişirip yediğinizde virüs bulaşmaz.

Elinizle dokunduğunuzda da bulaşma olmaz. Ancak, ete dokunduğunuz ellerinizi, sabunla yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözünüze temas ettirirseniz bulaşabilir.

Ancak Tevfik Özlü, kurban kesim ve pay işini yapan veya o kalabalık ortamda bulunan kişilerden birinin virüsü bulaştırıcı olabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Nelere dikkat edilmeli?

Prof. Özlü, sözlerini şöyle tamamladı: Kesim, etin pay edilmesi, taşınması, depolanması, pişirilmeye hazırlanması gibi işlemler sırasında el hijyenine çok dikkat edilmeli. Ete dokunduktan sonra su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkamadan, eller ağız, burun ve göze temas ettirilmemeli. Kesim ve pay edilme işlemleri, olabildiğince az sayıda kişilerce yapılmalı ve ilgisiz kişiler etrafta gezinmemeli. Ortamda bulunan herkes maskesini usulüne uygun olarak takmalı. El yıkanabilmesi için kalabalığa yetecek sayıda lavabo, sabun ve kağıt havlu olmalı.

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