Kurban etinden virüs bulaşır! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklamalar
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, herkesin merak ettiği kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? sorusuna yanıt verdi.
Prof. Özlü, "İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir" uyarısı yaptı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kurban etinden koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin çok önemli açıklamalara imza attı.
"Birkaç saat canlı kalabilir"
Prof. Özlü, açıklamasında şunları kaydetti: 'Kurban etinden virüs bulaşır mı' diye soruluyor. Sorunun cevabı biraz karmaşık, birkaç adımda yanıtlamaya çalışacağım. Önce 'kurban etinde virüs olur mu' sorusuyla başlayalım.
İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir.