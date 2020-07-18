Kurban etinden virüs bulaşır! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklamalar

"Birkaç saat canlı kalabilir"

Prof. Özlü, açıklamasında şunları kaydetti: 'Kurban etinden virüs bulaşır mı' diye soruluyor. Sorunun cevabı biraz karmaşık, birkaç adımda yanıtlamaya çalışacağım. Önce 'kurban etinde virüs olur mu' sorusuyla başlayalım.