Beşiktaşla sözleşmesini fesheden Victor Ruiz Galatasaray'la görüşüyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile Galatasaray'ın ilgilendiği öğrenildi.

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Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, alacaklarının beklenen süreçte ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü ise İspanyol futbolcuya pandemi döneminin öncesine ait herhengi bir borcun bulunmadığını ve konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını belirtmişti.

''4 ayın üzerinde maaşımı alamadım''

Ardından Victor Ruiz ise siyah-beyazlı camia için yaptığı veda açıklamasında, koronavirüs salgını sürecinden önce de 4 ayın üzerinde maaşını alamadığını ve temsilcisiniz bir çözüm bulmak adına yönetimle talep ettiği görüşmelerden, Beşiktaşlı yetkililerin kaçındığını belirtti.

Victor Ruiz'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Beşiktaş Kulübü´nden ayrılmamın sebebi, kulübe ilk imza attığım günden bu yana bana karşı olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ve ertelenmesi. COVID-19 öncesinde 4 ayın üzerinde bir süre maaşımı alamadım. Yurt dışında hayatını sürdüren bir kişinin böyle bir şey yaşadığını tahmin bile edemiyorum.

Aynı zamanda kondisyonumu yüksek seviyede tutabilmek için antrenmanlarıma günü gününe gerçekleştiriyorum. Kulüp yönetimi, COVID-19 nedeniyle mart ayından itibaren maaş ödememe kararı verdi ve sonuçların etkisi ve adaletli olup olmadığı konusunda bir tartışma yapmaktan kaçındı. FIFA yargılamasından önce, tüm şartları konuşacağım ve görüşeceğim. Temsilcilerim kulüple birçok kez temasa girdi ve bir çözüme ulaşmak için büyük bir gayret gösterdi. Ama yeter.

Taraftarlara bana karşı olan sevgileri ve destekleri için teşekkür ederim. Beni hep kucakladığınız için minnettarım. Keşke planladığım sürenin sonuna kadar Beşiktaş´ta kalabilseydim ancak hayat ve işte her zaman her şey yolunda gitmiyor.''

Galatasaray'la görüşüyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 31 yaşındaki futbolcunun, bir başka Süper Lig ekibi Galatasaray ile görüştüğü öğrenildi.

Türkiye'de kalmak istediği belirtilen Victor Ruiz ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki görüşmelerin ise ilerleyen günlerde hızlanacağı ve bir netliğe kavuşacağı kaydedildi.

Çebi, 'bir takımla anlaştı' demişti

İspanyol savunmacının kulüple sözleşmesini feshetmesi üzerine açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Victor Ruiz'in başka bir takımla anlaşmaya vardığını söylemişti.

Çebi, konuyla ilgili olarak, ''Şubat ayına kadar olan tüm alacaklarını ödedik. Kovid-19 nedeniyle UEFA bize futbolcu alacaklarında esneklik tanıdı. Gelin görün ki bitmemiş olan ligde böyle bir tablo yaşadık. Ruiz için açacağımız davanın lehimize sonuçlanacağına inanıyorum. Kendisi sanırım bir kulüple de anlaştı. Bakalım gittiği yerde bizden kazandığını parayı alabilecek mi'' ifadelerini kullanmıştı.