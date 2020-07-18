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HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli Ayasofya silüetli yüzük yaptırdı

Demirören Haber Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan Ayasofya silüetli yüzük yaptırdı.

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MHP'den yapılan açıklamaya göre; Bahçeli, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan ve Ayasofya’nın silüetinden esinlenmiş bir yüzük yaptırdı.

Bahçeli, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camisi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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