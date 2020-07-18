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Bağcılar'da polise silahlı saldırı: Polis memuru şehit oldu

İSTANBUL Bağcılar'da polise yönelik düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki polis memurundan Erkan Gökteke şehit oldu.

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Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis göğsünden diğer polis ise kolundan hafif şekilde yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen S.B. (19) , O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Kaçan kişinin yakalanması için polis helikopter destekli operasyon başlattı.

Valilikten açıklama

Bu arada İstanbul Valiliği'nden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama, "Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan polis memurumuz Yunus Nacar'ın tedavisi devam etmektedir" denildi.

3 kişi yakalandı 1 kişi aranıyor

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır.  Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şüpheliler bir adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.  Olayda kullanılan biri pompalı tüfek olmak üzere 3 silah ele geçirilmiştir" 

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