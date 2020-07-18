BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  EKONOMİ

Bakan Albayrak: İkinci COVID-19 dalgası yaşanırsa...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan G20 Eylem Planı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
Ali Koç'tan Yüksek Divan Toplantısı'nda olay itiraf! Yanıldığımı yaşayarak gördüm
Kredi çekenler dikkat! Mahkemeden bankanın kestiği ekspertis ücretine iade kararı
Bağcılar'da polise silahlı saldırı: Polis memuru şehit oldu
Devlet Bahçeli Ayasofya silüetli yüzük yaptırdı
Deutsche Bank’ı dolandıran Türk, tutuklandı! Gregory van der Wiel’i de tokatlamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Su kaynaklarındaki kirlilik uydudan takip edilebilecek
Kjaer yeni takımını yere göğe sığdıramdı Milan benim için hep çok özel bir kulüp
Beşiktaşla sözleşmesini fesheden Victor Ruiz Galatasaray'la görüşüyor
Evrenin yaşı 'bebeklik fotoğrafları' oluşturularak hesaplandı
Frutti Extra Bursaspor'un acı günü Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti
Tunceli 2020 LGS taban puanları belli oldu mu 2020-2021 nitelikli lise puanları
Yorumlar 1 yorum