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Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk deneme başarılı ikinci aşamaya geçildi

İNGİLTERE’de insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde başarılı sonuçlar veren koronavirüs (Covid-19) aşı adayında yeni aşamaya gelindi.

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Imperial College London’ın yürüttüğü koronavirüs aşısı çalışmalarında 15 gönüllü kişi üzerinde yapılan klinik deneylerin başarılı geçtiği, yeni aşamada 18-75 yaş arasında 105 gönüllü ile deneylerin devam edeceği aktarıldı. Deneyler kapsamında, aşının insan vücudundaki etkilerinin ve üretilen antikor miktarının gözlemleneceği ifade edildi. Aşı adayının enfeksiyonu tamamen önleyip önlemediğini belirlemek için henüz erken olduğunun altı çizildi.

‘Önemli bir adım’

Profesör Robin Shattock, söz konusu aşı adayında yeni aşamaya geçilmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Shattock, daha büyük klinik çalışmaların yapılmasını gerektiğini vurguladı.

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