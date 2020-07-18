BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  YEREL

Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, 4'ü çocuk 5 kişi yaralı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilde bulunan Nebiye Gencal (42) ile kızı Zeynep Suda Gencal (8) hayatını kaybetti...

Abone ol

Kaza, Babaeski'nin Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Necibe Kuru Karateke'nin (43) kullandığı 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş.'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Nebiye Gencal ile kızı Zeynep Suda Gencal, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Karateke ile Alanur Fatma Karateke (7), Ahmed Talha Karateke (6), Meryem Betül Gencal (5) ve Fatma Begüm Gencal (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından da durumu ağır olan Meryem Betül Gencal İstanbul'a, diğer yaralılar Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kamyonet sürücüsü M.S.Ş.'yi gözaltına aldı.


 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum'da Süper Lig kutlamaları koronaya davetiye çıkardı
Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi flaş sözler
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'le ilgili iddialar doğru mu?
Galatasaray-Göztepe Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Temmuz 2020)
BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalan takımlar!
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk deneme başarılı ikinci aşamaya geçildi
Bursa Gemlik'teki derede can pazarı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza : 1 ölü
Kurban etinden virüs bulaşır mı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı
Yorumlar