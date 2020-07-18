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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlanarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıklarını belirtti. Erdoğan ayrıca yerli otomobilin üretim aşamalarını anlatan bir video da paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Temel atma töreninin ardından sosyal medyadan bir video paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'nin Otomobili"nin üretim aşamaları gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayırlı olsun deyip paylaştı

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