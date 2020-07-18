Galatasaray-Göztepe Süper Lig maçı özet ve golleri

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi ve 8 maç aradan sonra kazandı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasraay ile Göztepe Türk Telekom Stadı'nda karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1 kazandı.

İlk yarısının golsüz eşitlikle sona erdiği karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Sarachi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin golünü ise Napoleoni attı.

8 maçlık galibiyet hasretini son veren sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 55'e çıkardı. Göztepe ise 39 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

GALATASARAY 3-1 GÖZTEPE

VE MAÇ BİTTİ

95' Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı



90'Müsabakanın sonuna 6 dakika eklendi.



89'Galatasaray'da Feghouli, Mariano ve Ömer Bayram oyundan çıkarken bu oyuncuların yerine Tayland, Jimmy Durmaz ve Linnes oyuna dahil oldu.



84'Göztepe'de oyuncu değişikliği Alpaaslan yerini Borges'e bıraktı.



81'GOL! Galatasaray Emre Akbaba'nın nefis frikik golüyle yeniden öne geçti: 2-1.

68'VAR incelemesinin ardından Göztepe'nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi!



66'GOL! Ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda skor 1-1'e geldi.

60'GOL! Savunmadan seken topu yaklaşık 30 metreden Sarachi'nin yaptığı sert vuruşta top Beto'nun sağında ağlara gitti.



55'Göztepe gole çok yaklaştı! Berkan'nın sol kanattan sert ortasında Mossoro'nun vuruşunda kaleci Okan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

46'İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

Devre Arasıİlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



45'Galatasaray kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Feghouli'nin vuruşunda top barajdan döndü.



45'Göztepe'de Atınç sarı kart gördü!



43'Okan Koçuk'un hatalı pasıyla topla buluşan Mossoro'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı!



37'Berkan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Belhanda topu kafayla uzaklaştırdı.



35'Galatasaray'da Ryan Donk rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.



30'Galatasaray'da Marcao, sarı kart gördü!



22'Kaleci Beto'nun büyük hatasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi! Fakat VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün kaleci Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.



17'Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



12'Galatasaray'ın çıkarken kaybettirdiği topta Göztepe etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı çıktı!



6'Galatasaray maça daha baskılı başlayan taraf oldu.



4'Seri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Beto son anda kornere çeldi!



3'Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda altı pasın üstünde iyi yükselen Belhanda'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



Maç Başladı1'Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni