Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5475'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 218.717'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 200 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 179 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 394, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 231 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;