Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, 60 yıllık hayalin anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüldüğünü ifade ederek ''60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi bazı çevrelerin kabusu haline geldi" dedi.

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Türkiye'nin yerli otomobil hamlesine değinen Erdoğan, "Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için çıktığımız bu yolda biz de vurgun yemeyi göze aldık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan detaylar;

Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobillerini tanıtmış, örnek modelleri kamuoyumuzla paylaşmıştık. Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük ilgi teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış.

Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi bazı çevrelerin kabusu oldu

60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi, içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar.

Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar

Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanlar koro halinde iftira yarışına koyuldular. Menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da varmış manşetleriyle seviyelerini, cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7'den 70'e 83 milyonun tamamı milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içerden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı.

Türkiye'nin otomobili fabrikası yatırım zincirimizin altın halkasıdır

Biz de bu beklentileri boşa çıkarmamamız için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımları durdurduğu veya askıya aldığı dönemde Türkiye olarak her alanda projelerimize hız verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Bugün temelini attığımız Türkiye'nin otomobili fabrikası ise işte bu yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Bugün burada yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

Tüm otomobillerin seri üretimine burada geçilecek

Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa üretim kompleksidir. Milli otomobillerimizin üretim öncesi, sonrasına kadar ki tüm süreçleri buradan idare edeceğiz. Tüm otomobillerin arge ve tasarımı burada yapılacak seri üretime burada geçilecek. Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşımıza hizmet verecek. Çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre hassasiyetimizi de en üst düzeyde tutuyoruz. İnşaatta kullanacağımız çevre dostu teknolojilerle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Büyük, güçlü, yenilikçi ülkemizin sembollerinden biri olacak bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum.

Başarıya giden yol çoğu zaman ihanetlerle doludur

Emeği geçenleri ve emeği geçecek olanları şimdiden tebrik ediyorum. Dünyada bütün başarıların arkasında azim, cesaret ve mücadele vardır. Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Türkiye'nin bir asra yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşandı. Ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, finansta, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleleri gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Nuri Demirağ uçak fabrikası, Nuri Dilligil'in fabrikası merhum Erbakan hocamızın gümüş motor projesi birileri tarafından hep engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır. Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle Türkiye'nin şeftali yerine motor üretmek istemesi daima birileri tarafından engellenmiştir.

Devrim otomobilin hepimizin bildiği hazin hikayesi...

Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız diyen korku lobisi Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir. Devrim otomobilin hepimizin bildiği hazin hikayesi, mali ve yerli üretim hamlemizin serencamını bizlere tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Daha düşünce aşamasında engellenmeye çalışan bu projenin her safhası ayrı bir utanç ve ibret kaynağıdır. O dönemin CHP zihniyetindeki gazetelerini açıp baktığımızda yerli otomobil fabrikası konusu boş lakırtıydı. Daha kablo üretemiyoruz, memleketimizde otomobil fabrikası kesinlikle kurulamaz diyen CHP'li yazarları görürüz. CHP'li siyasetçileri görürüz. Bunlar gibi daha çok yazı, makale, manşet utanç vesikası olarak arşivlerimizde durmaktadır. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yola biz de vurgun yemeyi göze aldık ve alacağız.

"Devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter"

Herhangi bir aksilik oldu. Devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Biz fırsat verildiğinde insanımızın neler başaracağını biliyoruz. Hamdolsun milletimiz de bizim mücadelemizi görüyor, destekliyor. Anketler milletimizin bu projeye destekleme oranının yüzde 90’lara ulaştığını görüyoruz. Çin’de dış tasarım, Avrupa’da tasarım tescil sürecimiz bitti. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayıp, aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz

"En iyiler yolunda adım atmaya hazırız"

Bölgedeki üniversitelerde işbirliği içinde yenilikçi fikirlerin önünü açacağız. Şimdiden Türkiye’nin otomobili yola çıkıyor. Kendini TOGG ile ispatlayan şirketler küreselleşme yolunda adım atacaktır. Dünyada en iyiler yolunda adım atmaya hazırız. İnşallah pek çok işimizde olduğu gibi anlımızın akıyla çıkacağız.