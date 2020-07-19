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Röntgenciye tacizden 22 yıl hapis

Esenler'de özel bir hastanede 6 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen röntgen teknikerine 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen röntgen teknikeri "Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir" dedii

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İstanbul Esenler’de V.Y., 31 Temmuz 2018’de 6 yaşında olan kızı H.Y.’yi boğazındaki iltihaptan dolayı özel bir hastaneye götürdü.
Doktor küçük kızın boğazının röntgeninin çekilmesini isteyince babası H.Y.’yi radyoloji bölümüne götürdü. Burada röntgen teknikeri A.C.Ö. iddiaya göre kapıyı kilitleyerek küçük kızdan gözlerini kapatmasını istedi ve taciz etti. H.Y., ‘Baba’ diyerek çığlık attı. Çığlığı duyan baba, kapıya vurmaya başladı. Kapı açılınca odadan çıkan H.Y. gözyaşlarına boğularak babasına sarıldı. H.Y. babasına içerde yaşadıklarını anlatınca V.Y. teknikere saldırdı. A.C.Ö. gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

‘Yanlış anlamış olabilir’ dedi

Hürriyet'in haberine göre ifadesinde yanlış anlaşıldığını söyleyen A.C.Ö. “Sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştığım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen A.C.Ö. bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Mahkeme cezada indirim yaptı

Dün görülen duruşmaya sanık A.C.Ö. de katıldı. Mahkeme, sanık A.C.Ö.’ye çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Ceza eylemin sağlık hizmeti veren sanık tarafından gerçekleştirildiği için 27 yıl hapse yükseltildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim sebebi kabul edilerek 22 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. A.C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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