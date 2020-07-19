Seçim sisteminde iki bomba değişiklik! Yeni kurulan partilerle ilgili öneri bomba

AK Parti Seçim ve Siyasi Partiler Yasaları Komisyonu, illerin seçim bölgelerinin 10’ar milletvekilinden oluşması üzerine bir taslak hazırladı. Taslak yetkili kurullarda destek gördü. Yeni kurulan partilerin MEclis'te grup kurması durumunda seçime katılma hakkı kazanmaları düzenlemesinin kaldırılması gündemde.

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AK Parti’nin kurduğu Seçim ve Siyasi Partiler Yasaları Komisyonu, son toplantısında, daha önce üzerine çalışılan “seçmen bölgesi simülasyonlarını” tek tek inceledi. Komisyon toplantısında, barajın 5-7 veya 0 (sıfır baraj) olması durumunda hazırlanan seçenekler üzerinden sunum yapıldı. Ayrıca, her seçim bölgesinin 5, 6, 8 ve 10 milletvekilinden oluşmasıyla ilgili de il il simülasyon yapıldı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın işine yarar

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, her alternatifin, başta cumhur ittifakı olmak üzere partilerin lehine ve aleyhine olan durumları masaya getirildi. Toplantıda, bir seçim bölgesinin 10 vekilden oluşması durumundaki avantajlar değerlendirildi. Böyle bir düzenlemenin AK Parti’ye avantaj sağlayacağı, toplamda da cumhur ittifakının daha fazla milletvekili çıkartacağı değerlendirmesi yapıldı.

Daraltılmış bölge sistemi yerine, seçim çevresinin sayısının arttırılmasının, bunun da 10 vekil olarak belirlenmesinin daha uygun olacağı belirtildi.

Yeni kurulan partiler grup kursa da seçime katılamasın!

Siyasi partilerin seçime girme koşulları arasından, grup kurma şartının çıkarılması bir seçenek olarak düşünülüyor. Ancak, son toplantıda, bunun yerine, seçim tarihinden 6 ay öncesine kadar Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmanın seçime girmek için yeterli olacağı görüşünü savunanlar oldu.