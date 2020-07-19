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Twitter ABD Başkanı Trump'ın bir paylaşımını daha sildi

ABD Başkanı Donald Trump ilan Twitter arasındaki kriz büyüyor. Twitter Trump'ın bir paylaşımını daha sildi. Trump'ın paylaştığı videoda çalan Linkin Park şarkısı için izin alınmadığı belirtildi.

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Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'retweet ettiği' bir kampanya videosunu telif hakları gerekçesiyle kaldırdı. Linkin Park grubunun bir şarkısının kullanıldığı videoda, müzik grubundan izin alınmadığı ortaya çıktı. The Guardian'da yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın retweet ettiği bir kampanya videosunu telif şikâyeti nedeniyle kaldırdı. 

Trump'ın retweet ettiği video ilk olarak Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino tarafından paylaşıldı. Videoda çalan şarkının ardından Linkin Park grubunun şirketi Twitter'a şarkının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikâyet gönderdi. 

Trump ve Twitter gerilimi
ABD Başkanı Donald Trump ve Twitter arasındaki gerilim Mayıs ayında başladı. Twitter, Trump'ın yazdığı bazı tweetlere "doğruluk uyarısı" koydu bazılarını ise telif hakları gerekçesiyle kaldırdı. 

Trump'ın Mayıs'ta yazdığı bir tweet ise ABD'deki polis şiddeti karşıtı protestolarla hakkında kullandığı ifadelerin 'şiddeti övdüğü' gerekçesiyle uyarı işareti aldı. 

Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.

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