İngiltere bunu konuşuyor! Azra Kemal'in son sözleri: Lütfen ölmeme izin vermeyin

İNGİLTERE'de yanan arabasından uzaklaşırken üzerinde bulunduğu köprüden düşerek hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Azra Kemal'in son sözleri ortaya çıktı. Görgü tanıkları, Kemal'in "Lütfen ölmeme izin vermeyin" şeklinde yakarışta bulunduğunu belirtti.

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The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere’de Sevenoaks ve Tonbridge köprülerinin arasında aracında yangın başlayan ve aracını terk ettikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalışan 24 yaşındaki Kıbrıslı Azra Kemal, üzerinde bulunduğu beton köprünün kenarından geçmek isterken aşağı düştü.

Genç kızın son sözlerinin “Lütfen ölmeme izin vermeyin” şeklinde olduğunu ifade eden The Sun gazetesinin haberine göre, London School of Economics’de hukuk okuyan Kemal, bir arkadaşıyla birlikte Londra yakınlarındaki A21 adlı yolda ilerliyordu.

Diğer sürücüleri uyarırken köprüden düştü

Araçta yangın çıkması üzerine aracı kenara çeken Kemal, arkadaşıyla birlikte yanan araçtan kaçmaya başladı.

Araçta patlama meydana geldiğini aktaran görgü tanıkları Kemal ve arkadaşının diğer sürücüleri uyarmaya çalıştığını ifade etti.

Bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yaklaşık 13 metrelik boşluktan düştüğü bildirilen Kemal’in düştükten sonra “Beni burada bırakmayın” şeklinde seslendiği belirtildi.

'Lütfen ölmeme izin vermeyin'

Anne Nevres Kemal, olayın gece saat 2:34 sıralarında gerçekleştiğini belirtken olay sırasında bölgeden geçen bir hemşirenin sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Ancak yardım çalışmalarına rağmen Azra Kemal’in saat 3:20’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Nevres Kemal polis ve görgü tanıklarının belirttiğine göre, kızının son sözlerinin “Lütfen ölmeme izin vermeyin” şeklinde olduğunu ifade etti.