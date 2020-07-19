BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  DÜNYA

İngiltere bunu konuşuyor! Azra Kemal'in son sözleri: Lütfen ölmeme izin vermeyin

İNGİLTERE'de yanan arabasından uzaklaşırken üzerinde bulunduğu köprüden düşerek hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Azra Kemal'in son sözleri ortaya çıktı. Görgü tanıkları, Kemal'in "Lütfen ölmeme izin vermeyin" şeklinde yakarışta bulunduğunu belirtti.

Abone ol

The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere’de Sevenoaks ve Tonbridge köprülerinin arasında aracında yangın başlayan ve aracını terk ettikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalışan 24 yaşındaki Kıbrıslı Azra Kemal, üzerinde bulunduğu beton köprünün kenarından geçmek isterken aşağı düştü.

Genç kızın son sözlerinin “Lütfen ölmeme izin vermeyin” şeklinde olduğunu ifade eden The Sun gazetesinin haberine göre, London School of Economics’de hukuk okuyan Kemal, bir arkadaşıyla birlikte Londra yakınlarındaki A21 adlı yolda ilerliyordu.

Diğer sürücüleri uyarırken köprüden düştü

Araçta yangın çıkması üzerine aracı kenara çeken Kemal, arkadaşıyla birlikte yanan araçtan kaçmaya başladı.

Araçta patlama meydana geldiğini aktaran görgü tanıkları Kemal ve arkadaşının diğer sürücüleri uyarmaya çalıştığını ifade etti.

Bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yaklaşık 13 metrelik boşluktan düştüğü bildirilen Kemal’in düştükten sonra “Beni burada bırakmayın” şeklinde seslendiği belirtildi.

'Lütfen ölmeme izin vermeyin'

Anne Nevres Kemal, olayın gece saat 2:34 sıralarında gerçekleştiğini belirtken olay sırasında bölgeden geçen bir hemşirenin sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Ancak yardım çalışmalarına rağmen Azra Kemal’in saat 3:20’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Nevres Kemal polis ve görgü tanıklarının belirttiğine göre, kızının son sözlerinin “Lütfen ölmeme izin vermeyin” şeklinde olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Röntgenciye tacizden 22 yıl hapis
HDP'li vekile tecavüz fezlekesi! 'Adetli günümde tecavüz etti' 'Vekilim dokunulmazım'...
İstanbul'da vapur 5 kuruş! Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferlerinin 5 kuruş olduğu saatler
Erzurum'da Süper Lig kutlamaları koronaya davetiye çıkardı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Temmuz 2020)
Ahmet Davutoğlu'ndan Siyasi Partiler Kanunu tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta kan donduran cinayet! Anne-oğlu tüfekle öldürüp su kuyusuna attılar
Twitter ABD Başkanı Trump'ın bir paylaşımını daha sildi
Seçim sisteminde iki bomba değişiklik! Yeni kurulan partilerle ilgili öneri bomba
'Darbecilere sahip çıkmamız lazım' diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış özür diledi
Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
ATV Müge Anlı cesedi 8'e bölünen Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti! Karımla bastım
Yorumlar