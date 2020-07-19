Medipol Başakşehir şampiyon olursa servet kazanacak

Medipol Başakşehir, bugün oynanacak maçta Kayserispor'u yenip şampiyon olursa 413 milyonu kasasına koyacak.

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Lider Medipol Başakşehir, bugünkü HES Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.



Süper Lig’deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL’yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.

20 milyon Euro

İpi göğüslemesi durumunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA’dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak.

UEFA'dan müthiş gelir

Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi’nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı her puana karşılık UEFA’dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek.