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ALES ne zaman yapılacak 2020 ALES kaç soru kaç dakika

Lisansüstü eğitim almak hedefi olan binlerce kişinin katılım sağladığı ALES sınavlarının 2020 oturumları son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ALES kaç dakika sürecek ve kaç soru çıkacak? İşte, ALES/2 sınav ve başvuru takvimi...

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından ALES/2 takvimi merak konusu oldu. Peki, ALES başvuruları ne zaman? ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN? 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek.

ALES/2 TAKVİMİ 
2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

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