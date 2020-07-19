BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Milan, konuk ettiği Bologna'yı 5-1'lik farklı skorla yenerken Hakan Çalhanoğlu, 1 gol atıp bir de asist yaptı.

Abone ol

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 10. dakikada Saelemaekers ile 1-0 öne geçti.

24. dakikada gelişen Milan atağında Bologna kalecisi Skorupski'nin hatasını affetmeyen Hakan Çalhanoğlu, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 

İlk yarının son anlarına gelindiğinde konuk Bologna, 44. dakikada Tomiyasu ile farkı 1’e indirdi: 2-1. 

Müsabakanın ilk yarısı Milan’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıya da hızlı bir giriş yaparak 49. dakikada Bennacer ile skoru 3-1 yaptı.

57. dakikada Milan'ın son haftalardaki golcü ismi Rebic sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı: 4-1.

Ev sahibi takımda Calabria 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen gole imzasını koydu: 5-1.

Milan, Bologna’yı 5-1 yenerek Kovid-19 salgını sonrasındaki dönemde yakaladığı çıkışı bu maçla sürdürdü. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, son 8 maçta 6. galibiyetini aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 56'ya yükselterek puan tablosunda 6. sırada yer aldı. 

Bologna ise ligdeki 13. mağlubiyetini alırken 43 puanla 10. sırada kaldı. 

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 61.dakikaya kadar sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde 7. golünü atmayı başardı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Röntgenciye tacizden 22 yıl hapis
Seçim sisteminde iki bomba değişiklik! Yeni kurulan partilerle ilgili öneri bomba
HDP'li vekile tecavüz fezlekesi! 'Adetli günümde tecavüz etti' 'Vekilim dokunulmazım'...
'Darbecilere sahip çıkmamız lazım' diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış özür diledi
İstanbul'da vapur 5 kuruş! Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferlerinin 5 kuruş olduğu saatler
Erzurum'da Süper Lig kutlamaları koronaya davetiye çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı
Sakarya'da iğrenç olay! Uyuşturucu madde içirip tecavüze kalkıştı
Medipol Başakşehir şampiyon olursa servet kazanacak
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
İngiltere bunu konuşuyor! Azra Kemal'in son sözleri: Lütfen ölmeme izin vermeyin
Elazığ nitelikli lise taban puanları 2020 belli oldu mu yüzdelik dilim sıralaması?
Yorumlar