Michael Seri 'Kalacak mısın?' sorusuna cevap verdi

Galatasaray'da 3 puanın geldiği Göztepe maçı sonrası konuşan Seri, takımdaki geleceğiyle ilgili "Bana devamlı gelen bir soru. Aynı şekilde yanıt veriyorum. Lig bitsin, Tanrı isterse kalırım" diye konuştu.

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Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta 8 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi. Sarı Kırmızılılar'ı 3 puana taşıyan isimler Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün oldu. Göztepe'nin tek sayısı Napoleoni'den geldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Seri, "Bugünkü 3 puan bizim için çok önemliydi. Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı. Takımın kendine güveni açısından da önemliydi. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen yılmadık ve önemli bir 3 puan aldık. Şimdi deplasmanda zor bir maçımız var ancak ondan da galibiyet almak istiyoruz" dedi.

"Tanrı isterse kalırım"

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Seri, "Bana devamlı gelen bir soru. Aynı şekilde yanıt veriyorum. Lig bitsin, Tanrı isterse kalırım" diye konuştu.