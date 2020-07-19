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Düzce'de mantar merakı yüzünden uçurumdan yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'de öğlen saatlerinde mantar toplamaya diye evden çıkan Ahmet Gündüz, geri dönmedi. Ailenin İhbarıyla başlatılan arama çalışmalarında talihsiz adamın uçurumdan yuvarlandığı belirlendi. Vücudundan kırıklar oluşan Gündüz, tedaviye alındı.

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Akçakoca’daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı köyüne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz’e, ailesi akşam saatlerinde ulaşamadı. Aile bunun üzerine durumu jandarmaya haber verdi.

Sabaha karşı ulaşıldı

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Ahmet Gündüz’ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan alanların aranması sonucu saat 04.00 sıralarında Ahmet Gündüz’e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde Gündüz’ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Kurtarma ekiplerince uçurumdan çıkarılan Ahmet Gündüz, arazi aracına konularak ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, tedaviye alındı.

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