Mucizevi çamurun ünü ülke sınırlarını aştı Rusya ve İngiltere peşine düştü

"İngiltere'den de talep geldi"

Mucizevi çamurun birçok deri hastalığına iyi geldiğini söyleyen tesis işletmecisi Didem Uyanık, "Tesislerimizde çıkan çamur, dünyada en yüksek mineral yoğunluğuna sahip çamurdur. En konsantre pelohite sahiptir. 57 farklı mineral içerir. Sivilce, akne, egzema, döküntü gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Koronavirüs öncesi Rusya'ya gönderiyorduk. Tekrar göndermeye başlayacağız. İngiltere'den de talep geldi, onlar da çamuru istiyor. Ciltle ilgili tüm tedavilerde kullanılıyor. Amacımız bu mucizevi çamuru dünyaya tanıtmak, sonuçları çok olumlu. Yüzde 72 yoğunluğa sahip. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalarımız var. Doğal oluşan bu çamurun tedavi edici özellikleri var. Özellikle eklem ile deri hastalıkları olanlar ve yüz güzelliğine önem verenler çamuru kullanıyor" dedi.