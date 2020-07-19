Fenerbahçe Bilal Budak transferini bitirdi

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Bilal Budak'ı da transfer etti.

Abone ol

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ve bu bağlamda Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Sarı Kanarya, TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Bilal Budak'ı da transfer etti.

21 maçta 3 gol, 1 asist

16 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı toplam 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Top hakimiyetiyle dikkat çeken Bilal Budak, oyun stiliyle Yusuf Şimşek’e benzetiliyor.