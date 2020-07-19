Koronavirüsü unutturan sıcaklık vaka sayılarını artıracak

ANTALYA'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatilcilerin güneş izi olduğu gerekçesiyle maske takmadığı gözlenirken Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, denizden çıkınca maske takmanın şart olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" dedi.

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Turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi gördü. Nem oranının yüzde 70 olduğu kentte, hafta sonunu da fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gözlenen tatilcilerin çevreye attığı maskeler dikkat çekti. Sahilde vatandaşların büyük kısmı iç içe oturup güneşlenirken, denize girenlerin çoğunlukla çocuk olduğu gözlendi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske takmayanlar, güneş izini bahane etti.

"Bizi sıkıntılı süreç bekliyor"

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun büyük emek harcadığını ancak buna rağmen insanların hala çok duyarsız olduğunu ve sıkıntılı günlerin yaklaştığını belirten Prof. Dr. Yalçın, “Bilim Kurulu insanları bu konu hakkında kafa yoruyor ve bizim söylediklerimizin dikkate alınmadığını görüyorum. Cidden üzülüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmamış. Vaka sayılarının düşmüş olması gerekirdi ama olmadı. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" şeklinde konuştu.

"Denizden çıkınca mutlaka maske takın"

Her ortamda maske takılmasını öneren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Denizde çıkartabilirsiniz ama denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takın. Sıcak nedeniyle terleyeceksinizdir O yüzden yanınıza birkaç tane daha maske alın" dedi.