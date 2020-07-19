Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta sezonun son derbisinde kozlarını paylaşıyor.

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda? 19 Temmuz Pazar günü, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

4 isim sınırda

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Boyd, Burak

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Ferdi, Ömer Faruk, Deniz, Vedat Muriç