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Kuru soğan ve patates ihracatında yeni dönem

Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

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Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Ön izin şartı kaldırıldı
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre ocak ayından bu yana ihracatı ön izine bağlı ürünler listesinde olan soğan ve patates listeden çıkarıldı.

7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti
Artık ön izin alınmadan soğan patates ihracatı yapılabilecek. Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında ön izin şartı 7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti.

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