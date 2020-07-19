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Adli Tatil yarın başlıyor! Adli tatil ne zaman bitecek?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak, 31 Ağustos'ta sona erecek. Tatil süresince nöbetçi mahkemeler görev yapacak...

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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak, 31 Ağustos'ta sona erecek. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca 'yürütmenin durdurulması' taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

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