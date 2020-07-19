Kocaeli'de karganın başına gelmeyen kalmadı kelle paça ve sucukla besliyor
KOCAELİ'de bir adam iki kez araba çarpan kargayı Kemal Sunal'ın filmi olan 'Sakar Şakir'e benzetti. Kanadı kırılan kargaya 'Şakir' ismini koyup kelle paça ve sucukla besleyen adam ile karganın arasında bağ görenleri şaşırtıyor.
Gölcük ilçesinde 45 yıldır kafe restoran işletmeciliği yapan 56 yaşındaki Savaş Hacıbilaloğlu, 2 ay önce dükkanının önünde bir yavru karganın yuvasından düştüğünü gördü. Karganın kendilerine doğru geldiğini gören Hacıbilaloğlu, hayvanı almak için yerinden kalktı. Bu sırada kargaya yoldan geçen bir kamyonun çarptığını gören Hacıbilaloğlu, hemen kargaya doğru giderek hayvanı savrulduğu yerden aldı.
Yavru karganın yaralarını sararak tedavi eden Hacıbilaloğlu, karga için dükkanına kendi elleriyle kafes yaptı. Hacıbilaloğlu’nun tedavisi tamamlandığını düşünerek uçsun diye saldığı kargaya yerde yürümeye çalıştığı esnada yine aynı yoldan geçen bir otomobil çarptı.
İyi geleceğini düşünüp kelle paça ve sucukla besledi
İkinci kez otomobilin çarpmasıyla kanadı kırılan yavru karganın başına gelen talihsizlikleri Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı "Sakar Şakir" filmine benzeten Hacıbilaloğlu, karganın adını "Şakir" koyarak yeniden tedaviye aldı. 2 ay boyunda kargaya çocuğu gibi bakan Hacıbilaloğlu, yaralarına iyi geleceğini düşünerek yavru kargayı kelle paça ve sucukla besledi.
Şırıngayla su içiriyor, hayvanseverlerden destek bekliyor
Hayvanla duygusal bir bağ kuran ve susadığı zaman hayvana şırıngayla su veren Hacıbilaloğlu, yavru karganın çıkardığı seslerden acıkıp acıkmadığını anladığını söyledi. İş yerine gelen müşterilerin Şakir’e yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hacıbilaloğlu, Şakir’in sakat olan kanadı ve bacağının tedavi edilebilmesi için hayvanseverlerden destek bekliyor.