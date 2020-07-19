Kocaeli'de karganın başına gelmeyen kalmadı kelle paça ve sucukla besliyor

Yavru karganın yaralarını sararak tedavi eden Hacıbilaloğlu, karga için dükkanına kendi elleriyle kafes yaptı. Hacıbilaloğlu’nun tedavisi tamamlandığını düşünerek uçsun diye saldığı kargaya yerde yürümeye çalıştığı esnada yine aynı yoldan geçen bir otomobil çarptı.