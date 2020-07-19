Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, Dinar Köprüsü'nde bulunan Uzun Çayır Barajı'nın arama çalışmaları için boşaltılacağını söyledi.

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Gülistan Doku'nun arandığı Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde, yapılan arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 6 Temmuz'da durdurulmuştu. Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Soylu ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Dinar Köprüsü yakınlarında bulunan Uzunçayır Barajı'nın pazartesi günü boşaltılacağını duyurdu.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, şöyle konuştu:

Cinayetten şüpheleniliyor

Perşembe günü İçişleri Bakanı ile görüştük. Bakan beye, cinayetten şüphelendiğimizi söyledik. O da bu ihtimalin üzerinde durduklarını ve değerlendirdiklerini söyledi. Zaynal Abarakov'un yurt dışından getirilerek olay aydınlatılıncaya kadar yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyledi.

Uzunçayır Barajı'nın boşaltılacağını belirten Doku, şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan'ın ilk atıldığı iddia edilen yerin köprünün dibindeki su kurutulacak. Oralarda Gülistan'ın olup olmadığına bakılacak ve muamma bitecek. Su boşaltma işlemleri pazartesi günü başlayacak. 15 gün sürecek. Orada su durgun ve gidemeyeceği için oraya bakılacak."