Sakarya'da kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkıştı

Darp edilerek yol kenarına atılan ve erkek arkadaşı Enes K.’dan şikayetçi olan İlayda S., “6 aydır birlikteydik. Sabah kahvaltı edip buraya geldik. Kuzuluk’ta evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darp etti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.