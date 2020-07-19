BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Tercih danışmanlığı desteği yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını duyurdu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan aileler ve öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmetini başlatacaklarını ifade etti.

Bu süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

İnternet erişimi olmayanlar...

"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."

 13 binin üzerinde rehber öğretmen görev alacak

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin yarından itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle yarın sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.

29 Temmuz'a kadar sürecek

Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci yarından itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'cü Enes Kanter üzgünmüş: Türk basketbolcular yüzüme bakmıyor
HDP Milletvekil Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu: Bana sadistçe ve hunharca tecavüz etti
Koronavirüsü unutturan sıcaklık vaka sayılarını artıracak
'HDP'li Tuma Çelik 1 değil 3 ayrı kadına tecavüz etti' iddiası! Avrupa'daki Süryani gazeteci...
Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk villası da usulsüz çıktı! İnceleme başlatıldı
Selçuk İnan futbolu bıraktı yeni görevini Fatih Terim açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı
Ağrı lise taban puanları 2020 nitelikli lise puan sıralaması
Kocaeli'de korkuyla ağladı ailesi bariyere saplanan araçta sıkıştı
İstanbul'da 15 ilçede DEAŞ operasyonu: 27 şüpheli yakalandı
Bakan Selçuk: 35 bin engelli vatandaşımızı kamu kurumuna yerleştirdik
Hacamat temmuz ayı takvimi ne zaman yaptırılır?
Yorumlar