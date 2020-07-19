Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ağrıları devam ettiği gerekçesiyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.Abone ol
Beşiktaş derbisi öncesi Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ağrıları devam ettiği için gerekçesiyle Beşiktaş derbisi kadrosundan çıkarıldı.
3 isim daha yok
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.