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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ağrıları devam ettiği gerekçesiyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.

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Beşiktaş derbisi öncesi Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ağrıları devam ettiği için gerekçesiyle Beşiktaş derbisi kadrosundan çıkarıldı.

3 isim daha yok
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. 

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